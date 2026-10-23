IT-Dienstleister geben nach: GFT Technologies verliert ebenfalls

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GFT Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,57 % zu Buche.

Die Schwäche im IT-Dienstleistungssektor erfasst neben GFT Technologies auch Capgemini, Accenture und Cognizant. Am deutlichsten fällt das Minus bei Capgemini mit 3,04 % aus. Unternehmensnachrichten zu GFT Technologies liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von GFT Technologies +46,61 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,04 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,61 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -1,60 %.

Die Aktie von GFT Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,90 %, über 10 Jahre bei 4,84 %.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +5,53 % 3 Monate +33,57 % 1 Jahr +48,18 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Stand: 23.10.2026, 13:56 Uhr

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 729,23 Mio. € wert.

GFT Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GFT Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GFT Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.