Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,60 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:14) bei 29.971,59 PKT und fällt um -0,25 %. Top-Werte: Evonik Industries +3,24 %, Sartorius Vz. +1,77 %, Bilfinger +1,51 % Flop-Werte: RENK Group -2,98 %, SILTRONIC AG -2,93 %, Schaeffler -2,77 %

Der DAX steht aktuell (13:59:16) bei 25.186,40 PKT und fällt um -0,69 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +2,37 %, Scout24 +2,00 %, Zalando +1,62 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -4,16 %, Deutsche Telekom -3,10 %, RWE -2,32 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.022,91 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: Verbio +3,85 %, Sartorius Vz. +1,77 %, Carl Zeiss Meditec +1,17 %

Flop-Werte: ATOSS Software -5,25 %, OHB -3,25 %, Deutsche Telekom -3,10 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.055,63 PKT und verliert bisher -0,64 %.

Top-Werte: ENI +3,55 %, EssilorLuxottica +2,43 %, Nokia +2,42 %

Flop-Werte: SAFRAN -8,48 %, Deutsche Telekom -3,10 %, ENGIE -2,85 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.232,33 PKT und fällt um -0,95 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,54 %, OMV +1,23 %, Palfinger +0,95 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -4,42 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,98 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.498,70 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Holcim +4,84 %, Galderma Group +3,37 %, Partners Group Holding +1,68 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,73 %, ABB -1,40 %

Der FR 40 bewegt sich bei 7.763,94 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +2,43 %, L'Oreal +1,45 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,39 %

Flop-Werte: SAFRAN -8,48 %, Kering -5,83 %, Accor -3,29 %

Der SE 30 steht aktuell (13:28:27) bei 3.160,95 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: SKF (B) +0,89 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,85 %, Sandvik +0,60 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -4,88 %, Volvo Registered (B) -3,47 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.380,00 PKT und verliert bisher -2,60 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +4,11 %, Allwyn +1,86 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,34 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -5,28 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,73 %, Viohalco -2,17 %