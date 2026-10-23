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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation steigt und gibt einen Teil der Tagesgewinne ab

    SanDisk Corporation legt um 5,48 % zu, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 29,79 % im Minus.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation steigt und gibt einen Teil der Tagesgewinne ab
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Zwischenzeitlich gewinnt SanDisk Corporation sogar 7,76 %, bevor ein Teil des Kursplus wieder verloren geht. Die Aktie entwickelt sich damit deutlich stärker als der US Tech 100, der um 0,07 % steigt. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -18,37 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -7,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,79 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Minus von -20,07 %.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,38 Mrd.EUR € wert.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,23 %
    1 Monat -29,79 %
    3 Monate -18,37 %
    1 Jahr -20,07 %
    Stand: 23.10.2026, 14:00 Uhr

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    SanDisk Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SanDisk Corporation

    +0,88 %
    -7,26 %
    -29,88 %
    -19,01 %
    -13,64 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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