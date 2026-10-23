Bitcoin im Wochenend-Plus: Kurs steigt auf über 81.600 US-Dollar - 23.10.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,37 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 81.914,53USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,59 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,86 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,85 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,33 %, ETH/USD um -0,60 %, SOL/USD um +1,13 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,09 %.