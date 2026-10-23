Aktien New York Ausblick
Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende
- Ölpreise und Huthi-Angriffe drücken auf die Nasdaq
- Anleger zweifeln an hohen KI-Investitionen
- SpaceX gewinnt mit möglichen Mobilfunkmast-Käufen
NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist nach ihrem jüngsten Kursrutsch am Freitag kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich sind, bleiben Anleger vorsichtig.
Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 28.941 Punkte. Auf Wochensicht steuert er damit auf einen Verlust von 0,8 Prozent zu. Den am Donnerstag kaum bewegten Dow Jones Industrial sieht IG 0,3 Prozent im Minus bei 52.520 Punkten, womit sich das Wochenplus auf ein Prozent beliefe.
Der Leitindex hat sich im Oktober schon sichtbar von den zwei vorangegangenen, schwachen Monaten erholt. Dagegen ist der Nasdaq von seinem früh im Oktober erreichten Rekordhoch deutlich zurückgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt er aber immer noch vorn, auch wenn die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie zuletzt einige Schrammen davongetragen hat. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild.
Diese Wachstumszweifel hatte zuletzt auch Meta zu spüren bekommen. Die Anleger schickten dessen Aktien am Donnerstag auf Talfahrt, nachdem der Social-Media- und Technologieriesen im Rahmen seiner Quartalszahlen die Investitionspläne für KI-Infrastruktur noch weiter nach oben geschraubt hatte. Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere Kursverluste von 0,6 Prozent ab.
Schlechter sieht es beim Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten Western Digital aus, dessen Titel am Vortag mit der schwachen Halbleiterbranche abgerutscht waren. Trotz überraschend guter Quartalszahlen und Schlussquartals-Ziele sanken sie vorbörslich um 3,1 Prozent.
Bei American Express stand ein Kursrückgang um 1,7 Prozent zu Buche. Dass der Finanzkonzern mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen übertraf und den Ausblick anhob, gab den Aktien ebenfalls keinen Schwung.
Außerhalb der Techbranche sackten die Aktien von Deckers Outdoor um 8,7 Prozent ab. Der Schuhkonzern sorgte mit einer Prognosesenkung für schlechte Stimmung.
Dagegen konnten sich die Anteile von SpaceX um 2,2 Prozent erholenn nachdem sie am Donnerstag um neun Prozent abgesackt waren. Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk verhandelt Kreisen zufolge mit zumindest einem großen Anbieter über den Kauf von mindestens 80.000 Mobilfunkmasten und würde damit in das herkömmliche Mobilfunkgeschäft einsteigen. Bislang verdient SpaceX in diesem Bereich sein Geld mit dem satellitengestützten Internetdienst Starlink./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 286,3 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,61 %/+279,13 % bedeutet.
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Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives
so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
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