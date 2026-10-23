🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS 30 IndexvorwärtsNachrichten zu US 30

    Aktien New York Ausblick

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Huthi-Angriffe drücken auf die Nasdaq
    • Anleger zweifeln an hohen KI-Investitionen
    • SpaceX gewinnt mit möglichen Mobilfunkmast-Käufen
    Aktien New York Ausblick - Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist nach ihrem jüngsten Kursrutsch am Freitag kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich sind, bleiben Anleger vorsichtig.

    Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 28.941 Punkte. Auf Wochensicht steuert er damit auf einen Verlust von 0,8 Prozent zu. Den am Donnerstag kaum bewegten Dow Jones Industrial sieht IG 0,3 Prozent im Minus bei 52.520 Punkten, womit sich das Wochenplus auf ein Prozent beliefe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu American Express!
    Long
    299,60€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    347,02€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Leitindex hat sich im Oktober schon sichtbar von den zwei vorangegangenen, schwachen Monaten erholt. Dagegen ist der Nasdaq von seinem früh im Oktober erreichten Rekordhoch deutlich zurückgefallen. Im bisherigen Jahresverlauf liegt er aber immer noch vorn, auch wenn die im Tech-Sektor dominierende KI-Fantasie zuletzt einige Schrammen davongetragen hat. Die Debatte darüber, ob sich die immens hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende auszahlen werden, bestimmt nach wie vor das Bild.

    Diese Wachstumszweifel hatte zuletzt auch Meta zu spüren bekommen. Die Anleger schickten dessen Aktien am Donnerstag auf Talfahrt, nachdem der Social-Media- und Technologieriesen im Rahmen seiner Quartalszahlen die Investitionspläne für KI-Infrastruktur noch weiter nach oben geschraubt hatte. Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere Kursverluste von 0,6 Prozent ab.

    Schlechter sieht es beim Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten Western Digital aus, dessen Titel am Vortag mit der schwachen Halbleiterbranche abgerutscht waren. Trotz überraschend guter Quartalszahlen und Schlussquartals-Ziele sanken sie vorbörslich um 3,1 Prozent.

    Bei American Express stand ein Kursrückgang um 1,7 Prozent zu Buche. Dass der Finanzkonzern mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen übertraf und den Ausblick anhob, gab den Aktien ebenfalls keinen Schwung.

    Außerhalb der Techbranche sackten die Aktien von Deckers Outdoor um 8,7 Prozent ab. Der Schuhkonzern sorgte mit einer Prognosesenkung für schlechte Stimmung.

    Dagegen konnten sich die Anteile von SpaceX um 2,2 Prozent erholenn nachdem sie am Donnerstag um neun Prozent abgesackt waren. Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk verhandelt Kreisen zufolge mit zumindest einem großen Anbieter über den Kauf von mindestens 80.000 Mobilfunkmasten und würde damit in das herkömmliche Mobilfunkgeschäft einsteigen. Bislang verdient SpaceX in diesem Bereich sein Geld mit dem satellitengestützten Internetdienst Starlink./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 286,3 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,61 %/+279,13 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Keine Erholung in Sicht vor dem Wochenende Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist nach ihrem jüngsten Kursrutsch am Freitag kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     