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    Kreml

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    Europäer erst später am Verhandlungstisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland sieht Europäer erst später in Verhandlungen
    • Zunächst beraten Russland, USA und Ukraine zu dritt
    • EU kündigt Teilnahme an weiteren Gesprächen an
    Kreml - Europäer erst später am Verhandlungstisch
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Russland sieht bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs erst in einer späteren Phase eine Rolle für die Europäer. Zunächst werde wieder im Dreierformat Russland, USA und Ukraine gesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Peskow bestätigte, dass für Mitte November ein Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereitet werde.

    Präsident Wladimir Putin habe dafür das Hauptthema vorgegeben: "Das ist die Sicherheit beider Länder, Russlands und der Ukraine, nachdem es einen Übergang zu einer Friedenslösung gegeben hat", sagte Peskow.

    Zum Platz der Europäer am Verhandlungstisch zu einem späteren Zeitpunkt sagte der Kremlsprecher: "Es ist klar, dass man die Architektur der europäischen Sicherheit nicht ohne andere Teilnehmer besprechen kann."

    Das Dreiertreffen in Abu Dhabi war am Dienstag nach einem Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff bei Putin in Aussicht gestellt worden. Als Zeitraum wurde ein Termin ab dem 10. November genannt. Das wäre nach den Kongresswahlen in den USA am 3. November, aber vor einem möglichen Treffen Putins mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping beim Asien-Pazifik-Gipfel am 18./19. November.

    EU: Wir sind schon an Gesprächen beteiligt

    Zur Frage einer möglichen Beteiligung von EU-Vertretern sagte ein Sprecher der EU-Kommission, die Erwartung sei, dass es in naher Zukunft weitere multilaterale Gespräche auf Ebene ranghoher Beamter geben werden. "Die EU wird an diesen Gesprächen teilnehmen", sagte er.

    Der Sprecher verwies dabei auf Beratungen in Miami im US-Bundesstaat Florida vor rund zwei Wochen. Daran waren Vertreter der USA, der Ukraine sowie Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der EU und Nato beteiligt. Witkoffs jüngste Reise zu Putin wurde in Oslo mit der Ukraine, Norwegen und Finnland vorbereitet. Vertreter von EU und Nato waren ebenfalls zugegen./fko/DP/stk







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