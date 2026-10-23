RBC hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 330 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 275,6 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -20,58 %/+19,13 % bedeutet.