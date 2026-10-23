Goldstreif am Horizont: Warum El Mezquite Tocvan verändert

„Fokus auf den Südwesten des South Block. Die Main Zone hat über die Jahre einige großartige Ergebnisse geliefert, und dort lässt sich auch noch viel mehr erweitern. Was das Projekt aber verändert, sind die bedeutenden Bohrabschnitte bei El Mezquite. Sie zeigen das Potenzial, mit einem noch weitgehend unerforschten Gebiet, zusätzliche Ressourcen hinzuzufügen. Gold, Silber, Mexiko.“ Brodie Sutherland auf X.com am 23. Oktober 2026 (deutsche Übersetzung)

Was Sutherland zwischen den Zeilen sagt

Die Main Zone ist das hochgradige Fundament von Gran Pilar, mit Treffern wie 94,6 m @ 1,6 g/t Gold. Sie ist aber räumlich begrenzt. El Mezquite, etwa 1,6 km weiter östlich, war vor 7 Monaten noch nicht einmal angebohrt. Heute ist der Trend auf etwa 1.400 m verfolgt, mit Abschnitten wie 215 m @ 0,6 g/t Gold und 106,8 m @ 0,5 g/t Gold, die nahe der Oberfläche beginnen.

Das klingt nach wenig Gold pro Tonne, ist es in Sonora aber nicht. Dort wird per Haufenlaugung abgebaut und laut Tocvan liegen die Gehalte aktiver Minen in der Region oft bei nur 0,25 bis 0,40 g/t. Breite, oberflächennahe Zonen wie in El Mezquite sind genau das Gestein, aus dem dort Minen werden. Deshalb nennt Sutherland El Mezquite nicht „auch interessant“, sondern sagt: Das verändert das Gran Pilar Projekt.

Es kommt noch einiges

Laut der Pressemitteilung vom 23. September standen Laborergebnisse für 3.501 Bohrmeter noch aus. Vom voll finanzierten 20.000-m-Programm waren bis Mitte September knapp 11.900 m gebohrt. Dazu soll im 4. Quartal das erste Gold-Silber-Doré aus der Pilotanlage kommen. An News dürfte es in den nächsten Wochen also nicht mangeln.

Extreme Angst an der Börse

Gleichzeitig ist die Stimmung am Markt im Keller. Der Fear & Greed Index von CNN, der die Laune am US-Aktienmarkt auf einer Skala von 0 bis 100 misst, steht am 23. Oktober bei 20 Punkten, am Vortag waren es sogar 19. Das ist „extreme Angst“ (extreme fear). Vor einem Monat lag er noch bei 32.

Der Fear & Greed Index der letzten 12 Monate. Quelle: CNN, Stand 23. Oktober 2026

Spannend wird es beim Blick auf die Zeitachse:

Zweimal ist der Index im vergangenen Jahr tief in die extreme Angst gerutscht: Im November 2025 auf rund 5 Punkte und Ende März 2026 erneut unter 10. Beide Male folgte eine kräftige Erholung. Im Dezember stand der Index schon wieder bei rund 60 und im April sprang er binnen weniger Wochen auf etwa 70. Auch der Rücksetzer im Juni auf rund 25 war im August vergessen. Rückblickend waren genau die Angstphasen die besten Einstiegszeitpunkte.

Warren Buffetts alter Rat lautet, gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. In Angstphasen wird oft wahllos verkauft, auch dort, wo sich operativ nichts verschlechtert hat. Tocvan ist ein Beispiel dafür: Die Aktie schloss am 22. Oktober bei 0,59 CAD, nach 0,90 CAD Anfang September, obwohl El Mezquite in dieser Zeit deutlich gewachsen ist.

Eine Garantie, dass die Angst schnell vorbei ist, gibt es nicht, aber in den US-Medien wird sie auf die anstehende Mid-Term-Wahl in den USA zurückgeführt – diese findet am 3. November 2026 statt, also zeitnah. Danach wird erwartet, dass der Fear & Greed Index wieder im Wert steigt. Allerdings misst der Index große US-Aktien, nicht kanadische Explorer oder angehende Produzenten.

Fazit

Sutherlands Post ist kurz, aber er setzt die Gewichte neu: Die Main Zone bleibt das hochgradige Fundament, El Mezquite könnte die Grösse liefern.

Mit über 3.500 ausstehenden Bohrmetern und dem ersten Doré in Sichtweite stehen spannende Wochen bevor.

Dass die Aktie ausgerechnet jetzt, bei extremer Angst am Gesamtmarkt, nahe 0,60 CAD notiert, ist ein Widerspruch, den jeder Anleger für sich bewerten muss. Wer an die Geschichte glaubt, die Sutherland in 4 Sätzen erzählt, hat aber einen sehr guten Grund, genauer hinzuschauen.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Sutherland durch den Autor; das Potenzial der Main Zone und des El-Mezquite-Trends, zusätzliche Mineralisierung oder Mineralressourcen zu beherbergen; die Einschätzung, dass El Mezquite die Main Zone als größere Ressource übertreffen könnte; die Einordnung der bei El Mezquite erzielten Goldgehalte im Vergleich zu den Gehalten aktiver Haufenlaugungsminen in Sonora; die Bedeutung noch ausstehender und zukünftiger Bohrergebnisse; die Fortsetzung und den Umfang des Bohrprogramms 2026; die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Gran-Pilar-Pilotanlage sowie den geplanten ersten Doré-Guss im vierten Quartal 2026; den Zeitplan für eine erste Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA); sowie die Interpretation des CNN Fear & Greed Index und mögliche Auswirkungen der Marktstimmung auf die Kursentwicklung von Aktien im Allgemeinen und der Aktie von Tocvan Ventures Corp. im Besonderen. 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