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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel, bestätigt aber Buy
    • Krones: Schwache Umsätze wegen hoher Energiekosten
    • Kursrückgang bietet trotz Zielsenkung Kaufchance
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy'
    Foto: Armin Weigel - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 164 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Herstellers von Abfüllanlagen hätten eine schwächer als erwartete Umsatzentwicklung gezeigt, da die Investitionsbudgets der Kunden durch die gestiegenen Energiekosten begrenzt blieben, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Obwohl dies ein temporärer Effekt sein sollte, habe Krones mit Verweis auf das schwierige Umfeld die Ziele für 2026 und wie erwartet auch für 2028 gesenkt. Der jüngste Kursrückgang biete indes eine Kaufgelegenheit./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der KRONES Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 173,00EUR was eine Bandbreite von -2,70 %/+55,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 158 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,00, was eine Steigerung von +42,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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