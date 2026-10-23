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    ANALYSE-FLASH

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    MPCM senkt Ziel für Vossloh auf 57 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • MPCM senkt Vossloh-Kursziel und hält an Hold fest
    • Quartalszahlen zeigten die erwartete Schwäche
    • Cohrs hält den Marktkonsens für 2026 für zu hoch
    ANALYSE-FLASH - MPCM senkt Ziel für Vossloh auf 57 Euro - 'Hold'
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Vossloh

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    +8.920,33 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,93 % und einem Kurs von 49,20 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+53,69 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 57 Euro



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