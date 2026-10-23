ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 258 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Sartorius-Kursziel auf 258 Euro
- Die Einstufung bleibt trotz Anhebung auf Neutral
- LPS beginnt, von KI zu profitieren; BPS läuft solide
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 244 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 275,6 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -20,58 %/+19,13 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 258 Euro
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Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...