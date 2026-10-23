Barclays senkt Ziel für Allianz auf 351 Euro - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 425,1 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 467,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+60,83 % bedeutet.