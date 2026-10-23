ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Allianz auf 351 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Allianz-Kursziel auf 351 Euro
- Barclays hält an Underweight für Allianz fest
- Ruhige Berichtssaison vor Kapitalmarkttagen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 425,1 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 467,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+60,83 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 351 Euro
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