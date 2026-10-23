ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für SAP auf 258 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt SAP-Kursziel auf 258 Euro
- Goldman Sachs bestätigt die Kaufempfehlung für SAP
- Starker Cloud-Auftragsbestand hält SAP vorn
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+20,20 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 258 Euro
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krass, wenn ich daran denke, gestern abend wollte ich noch die restlichen 60% meines JE1752 verkaufen, man weiss ja nie wie die börse reagiert, selbst wenn die Zahlen gut sind….aber JPM hat ab 17:58 keine Kurse mehr für den Schein gestellt und die Verkaufsorder einfach nicht ausgeführt, ….nachbörslich hab ich dann natürlich gegrinst, vor allem weil erst nachmittags ein KO auf Netflix gecrasht ist….
Eben...wir "Private" kaufen, kaufen ggf nach und halten den Hintern still.....sitzen dann auch immer wieder kommende Kursrülpser nach unten aus......bin mit meiner Entwicklung der Position SAP sehr zufrieden......in der Ruhe liegt oft die meiste Kraft...hektisches HIn und Her, auch mittels Derivaten, ist nicht meins....und zu oft schaffen diese Hektiker keinen nachhaltigen Mehrwert.
Starke Zahlen:
Clouderlöse steigen um 26 % bzw. währungsbereinigt um 25 %.
Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 29 % bzw. währungsbereinigt um 28 %.
Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % bzw. währungsbereinigt um 12 %.
Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 18 %, gemäß Non-IFRS um 18 % – sowohl nominal als auch währungsbereinigt.