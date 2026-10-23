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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für SAP auf 258 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt SAP-Kursziel auf 258 Euro
    • Goldman Sachs bestätigt die Kaufempfehlung für SAP
    • Starker Cloud-Auftragsbestand hält SAP vorn
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für SAP auf 258 Euro - 'Buy'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+20,20 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 258 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 258,00, was eine Steigerung von +20,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke SAP-Quartalszahlen: Clouderlöse steigen um 26 %, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 % auf 24,1 Mrd. Euro, Umsatz und Betriebsergebnis um 13 % bzw. 18 %. Diskutiert werden zudem die angehobene Prognose und mögliche Wachstumschancen durch KI-Agenten. Beim Kurs stehen die Hoffnung auf 210 Euro und ein genannter Stop-Loss bei 186 Euro im Raum.

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    dpa-AFX
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