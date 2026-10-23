Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 593 Euro - 'Overweight'

Die Aktie bleibt ambivalent entlang Prämiendruck/ Normalisierung der Schadenquote.





Die allgemeine Risikowahrnehmung von KI als überragendes Börsenmotiv ist erstaunlich negativ deutsch. Klar zieht das Motiv die globale Börsenlandschaft von USA bis Südkorea, atemberaubende Margen legen Höhengefühle in die Wiege. Von Nordkorea bis Deutschland gibt es andere Themen, dort kein Essen und hier nur Sorgen. Gefordert ist Schwindelfreiheit statt Höhenangst, die Welt ist halt dynamisch positiv und da warten wir besser nicht auf Rentensicherheit auf Rezept.





Wenn man das alles verschlafen hat wird selbst der Folgeboom im Energiesektor gern ignoriert von Politik bis Anlagepolitik bei traditionell hinterbeinigen Versicherern. Man könnte sich auch positiv engagieren und freuen, hätte dann Freude sogar am Erfolg. Man kann das auch lassen, hat dann Sorgen und vermeintlich nichts falsch gemacht, wundert sich über Wahlen und versteift sich auf Nichtführung,Gezänk, Tauchstation.





Ok, da glaubt ein Teil der Welt an Zukunft, finanziert und produziert sie. Klar gibt es Risiken und vermutlich bekommt auch hier die zweite Maus den Käse.





Insgesamt fehlt die euphorische Harmonie für ernsthafte Bedenken am Aktienmarkt, es fehlt die Fortsetzung von nach den Sternen greifenden Ipos nach SpaceX, es gibt schon keine richtigen Sprünge nach oben. Einen schwarzen Freitag am 24.10. kann man sich noch denken, was ist dann am 27.10. ?