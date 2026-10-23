ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 593 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Munich-Re-Kursziel auf 593 Euro
- Einstufung Overweight bleibt trotz Kurszielsenkung
- Ruhige Berichtssaison, Fokus auf Kapitalmarkttage
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 556,4 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 556,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 593,00EUR was eine Bandbreite von -4,71 %/+6,62 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 593 Euro
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52-Wochen-Hoch bei 572 Euro, hier müssen wir durch.
der 24.10 ist kein freitag.schnapp dir kleingeld,rein in die parkuhr.dein substanzloses geschwaller mag nett formuliert sein.hast du niemanden sonst den du damit überschütten kannst?überheblicher schnacker.
Die Aktie bleibt ambivalent entlang Prämiendruck/ Normalisierung der Schadenquote.