JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 208,6EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

