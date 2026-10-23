JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 208,6EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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