JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktien von Volvo nach Zahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein insgesamt starkes Quartal hinter sich, und der Ausblick auf 2027 sehe gesund aus, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 27,47EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.