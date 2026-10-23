JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Angesichts einer aktuell recht hohen Bewertung der Aktie müssten die für 2027 erwarteten Markteinführungen von Giredestrant und Fenebrutinib die Absatzerwartungen erfüllen, da andere wichtige Kurstreiber erst für 2028 zu erwarten seien, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Anpassung seines Bewertungsmodells an die Zahlen zum dritten Quartal sehen er keine Möglichkeit, wie der Pharmakonzern die vom Management für 2027 angestrebten Wachstumsziele erreichen könne./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 423,9EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

