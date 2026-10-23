Vantage Gives CFD Traders a Premium V-Card Payment Upgrade
From dining to digital services, Vantage is expanding V-Card payment options for eligible CFD clients, connecting V-Wallet funds with everyday spending in supported markets.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Vantage is expanding its V-Card payment services for eligible CFD-trading clients, building on the virtual card launched in May 2026.
- The V-Card is part of Vantage’s wallet ecosystem, which the company reports has more than 1.95 million users.
- Eligible clients can spend funds transferred to their V-Wallet at merchants that accept the relevant card network, including for travel, shopping, dining and digital services.
- Fees and foreign-exchange rates are governed by programme terms; there is no annual card fee where applicable.
- Card details and management are available in the Vantage App; Apple Pay and Google Pay may be supported, depending on market and eligibility.
- V-Card is available only in supported jurisdictions and is provided through third parties. It cannot be used to fund margin, leveraged or derivatives trading.
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