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    Münchener Rück: 1,7 Mrd. € Quartalsergebnis – Jahresziel erhöht

    Munich Re übertrifft die Erwartungen: Nach 1,7 Milliarden Euro Gewinn im dritten Quartal hebt der Rückversicherer sein Jahresziel auf 6,6 Milliarden Euro an.

    Münchener Rück: 1,7 Mrd. € Quartalsergebnis – Jahresziel erhöht
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com
    • Munich Re erzielte im dritten Quartal 2026 vorläufig einen Nettogewinn von rund **1,7 Mrd. €**.
    • Damit übertraf das Unternehmen den Analystenkonsens von **1,479 Mrd. €**.
    • Zur starken Entwicklung trugen die operative Leistung aller Segmente, unterdurchschnittliche Großschäden in der Schaden-/Unfall-Rückversicherung und ein starkes Kapitalanlageergebnis bei.
    • In den ersten neun Monaten 2026 belief sich das Konzernergebnis auf **5,7 Mrd. €**.
    • Munich Re erhöhte ihr Jahresziel für 2026 von **6,3 Mrd. € auf 6,6 Mrd. €**.
    • Die endgültigen Q3-Ergebnisse sollen am **12. November 2026** veröffentlicht werden; für Q4 plant Munich Re, die Bilanz bei Bedarf weiter zu stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Münchener Rück ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Münchener Rück lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 556,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 557,80EUR das entspricht einem Plus von +0,31 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.129,00PKT (-0,96 %).


    Münchener Rück

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    ISIN:DE0008430026WKN:843002
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