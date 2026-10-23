Alzchem Group glänzt: Erneut unter den besten 5 % bei EcoVadis
Erneut Gold für Alzchem: Im EcoVadis-Rating 2026 zählt das Unternehmen mit 85 von 100 Punkten zu den weltweit besten 5 Prozent der bewerteten Firmen.
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- Alzchem erhielt 2026 erneut die EcoVadis-Goldmedaille: Mit 85 von 100 Punkten zählt das Unternehmen weltweit zu den besten 5 % der im vergangenen Jahr bewerteten Unternehmen.
- Bewertet wurden Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung – anhand internationaler Standards wie GRI, UN Global Compact und ISO 26000.
- Alzchem verbesserte sich gegenüber der Vorbewertung bei Arbeits- und Menschenrechten (96 Punkte), Ethik (87) und nachhaltiger Beschaffung (85).
- Im Bereich Umwelt erzielte Alzchem 73 Punkte und bestätigte damit laut Mitteilung seine sehr gute Bewertung.
- Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen ESG-Ansatz und will seine ökologischen, sozialen und Governance-Leistungen weiter ausbauen.
- Alzchem beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende; 2025 erzielte das Unternehmen 562,1 Mio. Euro Umsatz und 116,5 Mio. Euro EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 159,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,62 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.104,87PKT (-0,54 %).
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