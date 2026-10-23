Tonkens Agrar: Umsatz und Vorsteuerergebnis 2025/26 deutlich rückläufig
Sinkende Milchpreise, schwacher Kartoffelabsatz und steigende Kosten belasten die Bilanz: Der Konzern meldet für 2025/2026 weniger Umsatz und einen deutlich höheren Verlust.
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- Im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) sank der Konzernumsatz vorläufig auf rund 17 Mio. Euro, nach 18,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das Konzernergebnis vor Steuern verschlechterte sich auf minus 2,3 Mio. Euro, verglichen mit minus 0,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Niedrige Erzeugerpreise für Milch trugen zum Umsatzrückgang bei.
- Der Absatz loser Kartoffeln brach drastisch ein.
- Der Absatz geschälter Kartoffelware über die Tochtergesellschaft Börde Vita GmbH nahm zwar zu, die Erlöse blieben jedoch deutlich unter Plan und Vorjahresniveau.
- Höhere Betriebsmittel- und Personalkosten belasteten das Ergebnis zusätzlich.
Der Kurs von Tonkens Agrar lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -19,87 % im
Minus.
+0,67 %
+15,75 %
+13,08 %
+8,09 %
+6,52 %
-0,68 %
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+7,27 %
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