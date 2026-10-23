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    BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Krones von 111 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die vom Abfüllanlagenhersteller jüngst gesenkten Ziele für das organische Umsatzwachstum sehe er nicht als Indiz für einen beginnenden Auftragsabschwung, schrieb Benjamin Thielmann am Donnerstag. Sie könnten aber augf eine begrenzte Auftragsdynamik 2027 und 2028 hindeuten. Der Experte senkte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig und wartet auf die Quartalszahlen am 6. November./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 111EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.






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