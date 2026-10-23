BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer gemeinsamen Roadshow in Helsinki und Stockholm mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. TAG habe von einer guten Entwicklung der polnischen Aktivitäten gesprochen und sehe hier noch weiteres Potenzial, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Er hält TAG angesichts einer bereits niedrigen Verschuldung und des stabilen Ertragsprofils strategisch für gut positioniert, um mit guten Kapitaleinsatz-Entscheidungen den aus seiner Sicht unverdienten Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 11,41EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
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