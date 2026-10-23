BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer gemeinsamen Roadshow in Helsinki und Stockholm mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. TAG habe von einer guten Entwicklung der polnischen Aktivitäten gesprochen und sehe hier noch weiteres Potenzial, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Er hält TAG angesichts einer bereits niedrigen Verschuldung und des stabilen Ertragsprofils strategisch für gut positioniert, um mit guten Kapitaleinsatz-Entscheidungen den aus seiner Sicht unverdienten Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 11,41EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was eine Steigerung von +74,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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