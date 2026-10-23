JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 276,7EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
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