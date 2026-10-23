JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 276,7EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

