BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit der Rüstungsbranche sei gewachsen, während der Triebwerksbereich ein wenig enttäuscht habe, schrieb George McWhirter am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 276,7EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

