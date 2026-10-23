JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 27,22EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

