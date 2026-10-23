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    Besonders beachtet!

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    RWE verliert auf Monatssicht 7,75 % – auch andere Versorger geben nach

    Die RWE-Aktie verliert heute 3,54 % und verstärkt damit ihren Rückgang im Wochen- und Monatsvergleich.

    Besonders beachtet! - RWE verliert auf Monatssicht 7,75 % – auch andere Versorger geben nach
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Europäische Versorger stehen unter Druck: Neben RWE geben auch Enel, Iberdrola und E.ON nach, allerdings deutlich weniger stark. Ein konkreter Auslöser für den Kursverlust bei RWE ist nicht erkennbar. Trotz der jüngsten Rückgänge bleibt die Aktie seit Jahresbeginn mit 23,36 % im Plus.

    RWE Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 23.10.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei RWE damit auf -5,43 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Auf Wochensicht hat die RWE Aktie damit -4,36 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,75 %. Im Jahr 2026 gab es für RWE bisher ein Plus von +23,36 %.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Enel notiert im Minus, mit -0,67 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,37 %. E.ON verliert -0,08 %

    Lkw-Sonntagsfahrverbot bleibt fast bis Jahresende ausgesetzt


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    Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,60 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,36 %
    1 Monat -7,75 %
    3 Monate -5,43 %
    1 Jahr +40,85 %
    Stand: 23.10.2026, 14:47 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd. € wert.

    Die Aktie von RWE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,94 %, über 10 Jahre bei 14,79 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der RWE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RWE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    RWE

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    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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