JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis liege 13 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Mark Wilson am Freitag. Die Ausschüttung weiterer 1,7 Milliarden Euro an die Aktionäre liege klar über den von ihm erwarteten 900 Millionen Euro./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 27,23EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

