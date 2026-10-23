RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Freitag die dank des Raffineriegeschäfts überraschend starke Geschäftsentwicklung, die Ausweitung der Aktienrückkäufe und die Sonderdividende hervor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 27,23EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



