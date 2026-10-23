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    Analysten optimistisch

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    Meta liefert ab – doch das ist erst der Anfang

    Meta übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Analysten setzen auf neue KI-Angebote und sehen weiteres Potenzial.

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    Analysten optimistisch - Meta liefert ab – doch das ist erst der Anfang
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Meta Platforms hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem das Geschäft mit künstlicher Intelligenz sorgt für Optimismus. Mehrere große Investmentbanken haben ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Sie sehen weiteres Potenzial, obwohl der Titel zuletzt bereits kräftig zugelegt hat.

    Meta übertrifft die Erwartungen

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    Im dritten Quartal erzielte der Facebook- und Instagram-Konzern einen Umsatz von 64,6 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Daten von LSEG lediglich 63,37 Milliarden US-Dollar erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Erlöse damit um 26 Prozent.

    Auch an der Börse hinterließ die KI-Strategie zuletzt deutliche Spuren. In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie um mehr als 11 Prozent zu. Nach der Vorstellung des persönlichen KI-Assistenten Muse im September legte die Aktie innerhalb eines Monats um fast 27 Prozent zu. Damit verzeichnete sie den stärksten Monatsanstieg seit rund 4 Jahren.

    Meta Platforms (A)

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    Analysten erhöhen ihre Kursziele

    Barclays hob das Kursziel von 780 auf 880 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Ross Sandler sieht in Muse einen möglichen Wendepunkt für die Wahrnehmung des Konzerns. Neben Verbesserungen im Werbegeschäft könnten künftig neue Erlösquellen durch Abonnements, Programmierschnittstellen und Unternehmenskunden entstehen.

    Auch Goldman Sachs bleibt optimistisch. Die Bank erhöhte ihr Kursziel von 725 auf 860 US-Dollar und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. JPMorgan setzte das Ziel von 920 auf 940 US-Dollar herauf. Citigroup erhöhte es von 895 auf 905 US-Dollar.

    JPMorgan-Analyst Doug Anmuth betonte, dass das Werbegeschäft weiterhin stark wachse. Verbesserungen durch künstliche Intelligenz und Videoinhalte stützten die Entwicklung. Zugleich zeigten neue Produkte erste Erfolge.

    Muse könnte neue Einnahmen erschließen

    Besonders großes Potenzial sehen die Analysten in Metas KI-Assistenten. Der Citigroup zufolge haben bereits zehn Millionen Nutzer einen persönlichen Muse eingerichtet. 25 Prozent kehren täglich zurück. Da Shopping zu den häufigsten Anwendungsfällen zählt, könnten künftig Einnahmen über Abonnements, Transaktionsgebühren und Unternehmenskunden entstehen.

    Auch Morgan Stanley und die Deutsche Bank sehen die KI-Investitionen zunehmend als Wachstumstreiber. Die verbesserten Empfehlungssysteme steigern die Interaktion auf Instagram und Facebook. Gleichzeitig helfen KI-gestützte Werbesysteme dabei, Anzeigen effizienter auszuspielen und mehr Verkäufe zu erzielen.

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    Hohe Investitionen bleiben ein Thema

    Trotz der positiven Einschätzungen dürfte Meta weiter viel Geld in künstliche Intelligenz investieren. Die Citigroup erwartet auch 2027 ein Jahr hoher Ausgaben, insbesondere für den Ausbau von Muse. Entscheidend wird deshalb sein, ob der Konzern seine neuen KI-Angebote profitabel monetarisieren kann.

    Die Analysten sehen dafür gute Voraussetzungen. Neben dem etablierten Werbegeschäft könnten neue Produkte zusätzliche Erlöse liefern. Damit rückt zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wie schnell Meta seine hohen KI-Investitionen in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 572,5EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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