Droht Bitcoin eine böse Überraschung?

Polymarket sieht kaum Chancen für eine Zinserhöhung

Die US-Notenbank Fed steht vor einer schwierigen Zinsentscheidung. Während die Märkte fest mit einer Zinspause rechnen, halten einige Analysten eine weitere Erhöhung für wahrscheinlich. Für Bitcoin könnte die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober damit zur nächsten Belastungsprobe werden.

Auf der Prognoseplattform Polymarket rechnen derzeit 94 Prozent der Händler damit, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert lässt. Lediglich etwa sechs Prozent erwarten eine Anhebung um 25 Basispunkte.

Doch unter Analysten herrscht deutlich weniger Einigkeit. Ethan Harris, ehemaliger Chefökonom von BofA Securities, bezeichnet die Entscheidung als nahezu ausgeglichen. Er selbst hält eine Zinserhöhung für angebracht, bezweifelt allerdings, dass die Notenbank so schnell erneut handeln wird.

Erst im September hatte die Fed die Zinsen erstmals seit drei Jahren um 25 Basispunkte angehoben. Seither liegt die Spanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent.

Inflation setzt die Fed unter Druck

Inflationsdaten könnten die Notenbank zu einem aggressiveren Vorgehen zwingen. Im September stiegen die US-Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent. Die Erzeugerpreise legten sogar um 6,3 Prozent zu.

Matthew Martin, US-Ökonom bei Oxford Economics, erwartet deshalb sowohl im Oktober als auch im Dezember eine weitere Zinserhöhung.

Auch der ehemalige Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, plädiert für ein rascheres Vorgehen. Zwei Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte könnten den Inflationsdruck reduzieren und die Glaubwürdigkeit der Notenbank stärken.

Eine Alternative wäre, zunächst abzuwarten und die Zinsen erst im Dezember und März erneut anzuheben. Fed-Chef Kevin Warsh hat sich bislang nicht auf einen bestimmten Kurs festgelegt.

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Bitcoin: Was passiert bei einer Zinserhöhung?

Eine erneute Zinserhöhung könnte den US-Dollar und die Anleiherenditen stärken. Gleichzeitig würden höhere Finanzierungskosten riskante Anlagen weniger attraktiv machen. Bitcoin könnte deshalb ebenso wie Technologieaktien unter Verkaufsdruck geraten.

Besonders kritisch wäre eine überraschende Anhebung, da die Märkte dieses Szenario derzeit kaum berücksichtigen. Eine solche Entscheidung könnte zu erheblichen Kursschwankungen führen.

Bei unveränderten Zinsen wäre dagegen zunächst eine positive Reaktion denkbar. Allerdings ist eine Zinspause bereits weitgehend eingepreist. Ein stärkerer Bitcoin-Anstieg dürfte deshalb davon abhängen, ob Warsh zugleich eine weniger restriktive Geldpolitik signalisiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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