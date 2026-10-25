Comeback des sicheren Hafens? Anleger flüchten in US-Anleihen

US-Staatsanleihen gewinnen bei Anlegern wieder an Attraktivität. Während Zweifel am KI-Boom, geopolitische Risiken und Sorgen um die Wirtschaft die Aktienmärkte belasten, suchen Investoren nach Sicherheit. Doch hinter der Rückkehr der Anleihen steckt mehr als nur kurzfristige Nervosität, wie CNBC berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Lange galt eine einfache Börsenregel: Steigt der Ölpreis, nehmen die Inflationssorgen zu. Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, während Aktien unter Druck geraten. Zuletzt löste sich dieser Zusammenhang jedoch auf. Am Donnerstag legte die Nordseeölsorte Brent um 4 Prozent zu. Gleichzeitig sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 18 Basispunkte. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 verlor 1,2 Prozent.

Ein Grund ist die Neubewertung der Anleihen. Nach Jahren niedriger Zinsen und einer historischen Schwächephase liegen die Renditen inzwischen wieder näher an langfristigen Durchschnittswerten. Das macht die Papiere für institutionelle Investoren attraktiver.

KI-Sorgen belasten auch Unternehmensanleihen

Zugleich hinterfragen Anleger zunehmend den KI-Boom. Bisher wechselten sie bei Zweifeln an hohen Investitionen der Technologiekonzerne häufig lediglich zwischen verschiedenen Aktiensektoren. Wer sich vor den hohen Ausgaben der großen Cloudanbieter fürchtete, setzte beispielsweise auf Halbleiterhersteller, die von diesen Investitionen profitieren.

Nun könnte sich die Strategie ändern. Statt innerhalb des Aktienmarktes umzuschichten, könnten Investoren ihr Geld verstärkt in Staatsanleihen verlagern.

Auch Unternehmensanleihen verlieren an Attraktivität. Viele Emittenten hängen ebenfalls vom Ausbau der KI-Infrastruktur ab. Gleichzeitig müssen Unternehmen große Summen am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Risikoaufschläge für Hochzinsanleihen sind seit Ende September um rund 70 Basispunkte gestiegen. Bei besonders schwach bewerteten Papieren mit einem Rating von CCC oder schlechter beträgt der Anstieg sogar mehr als 200 Basispunkte.

Fünf Prozent Rendite locken Investoren

Hinzu kommen geopolitische Spannungen und Sorgen über die Staatsverschuldung. Zwar hat die US-Verschuldung inzwischen die Marke von 40 Billionen US-Dollar erreicht. Im internationalen Vergleich erscheinen die amerikanischen Staatsanleihen jedoch weiterhin attraktiv, weil einige andere Länder vor größeren fiskalischen Herausforderungen stehen.

"Zum ersten Mal seit längerer Zeit genießen US-Staatsanleihen wieder den Status eines sicheren Hafens", erklärt Larry Holzenthaler, leitender Portfoliomanager für festverzinsliche Anlagen bei Catalyst Funds. Schwäche im Technologiesektor, die Eskalation der Risiken im Nahen Osten und höhere Ölpreise machten die Papiere relativ betrachtet wieder interessant.

Besonders die Renditen von mehr als 5 Prozent ziehen Anleger an. Pensionsfonds können damit ihre Renditeziele erreichen, ohne das Risiko von Aktien eingehen zu müssen. Zugleich wächst die Angst, eine attraktive Einstiegschance zu verpassen.

Ist die Flucht in Anleihen nachhaltig?

Ob daraus ein langfristiger Trend entsteht, bleibt offen. Kurzfristig könnten Unsicherheiten rund um künstliche Intelligenz und geopolitische Risiken die Nachfrage weiter stützen. Langfristig bleiben jedoch die hohe Staatsverschuldung und die Inflation wichtige Risikofaktoren.

Holzenthaler warnt deshalb vor einem dauerhaften Rückzug in Staatsanleihen. Wer nicht gezielt auf eine Rezession setze, könne mit kurzlaufenden Unternehmensanleihen langfristig ein besseres Verhältnis von Risiko und Rendite erzielen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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