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    VERMISCHTES

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    Emirate sperren Teile von Küste wegen Verschmutzungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umm al-Kaiwain sperrt Strände nach Ölaustritt
    • Öl trat aus einem Tanker aus, Säuberung läuft
    • Fischer sollen vorerst betroffene Küsten meiden
    VERMISCHTES - Emirate sperren Teile von Küste wegen Verschmutzungen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Umweltbehörde in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat alle Strände und Küstenbereiche des Emirats Umm al-Kaiwain wegen Ölverschmutzungen gesperrt. Demnach trat das Öl aus einem Tanker aus. Säuberungsarbeiten seien im Gange, hieß es weiter. Um welches Schiff es sich handelte, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Auch Fischer wurden aufgefordert, in der betroffenen Region nicht zu fischen und den Aufforderungen der Behörden Folge zu leisten. Umm al-Kaiwain ist der nach Bevölkerung kleinste Teilstaat der Vereinigten Arabischen Emirate.

    Während des Iran-Kriegs und der Einschränkungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Angriffen auf Tanker. Vor den Küsten des Omans und Irans breiteten sich mehrere Ölteppiche aus, die teils Naturschutzgebiete bedrohten, etwa den omanischen Musandam-Nationalpark. Die zerklüftete Küste gilt als wichtige Vogelbrutstätte. Umweltschutzorganisationen zeigten sich besorgt.

    Doch auch ein Tanker, der Russlands Schattenflotte zugerechnet wird, hatte in der Region kürzlich einen Ölteppich verursacht. Die "Caroline Bezengi" war vor der Südküste Omans auf Grund gelaufen. Schiffe der russischen Schattenflotte gelten als häufig veraltet und Risiko für die Schifffahrt./cmy/DP/mis






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