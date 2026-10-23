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    Bei hohem Handelsumsatz gerät SAF-HOLLAND unter Druck

    SAF-HOLLAND verliert 5,37 % und gibt damit deutlich stärker nach als der SDAX.

    Besonders beachtet! - Bei hohem Handelsumsatz gerät SAF-HOLLAND unter Druck
    Foto: SAF Holland

    Der Handelsumsatz bei SAF-HOLLAND erreicht bereits das 2,2-Fache des gesamten Vortags. Die Aktie dreht dabei deutlich ins Minus, nachdem sie im Tagesverlauf noch um 1,14 % zugelegt hat. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

    SAF-HOLLAND Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 23.10.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SAF-HOLLAND in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,36 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAF-HOLLAND eine positive Entwicklung von +35,48 % erlebt.

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    Während SAF-HOLLAND deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,59 %. Damit gehört SAF-HOLLAND heute zu den auffälligeren Werten.

    MPCM stuft SAF-Holland auf 'Buy'


    Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um knapp 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Sebastian Ubert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. …

    SAF-HOLLAND Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,70 %
    1 Monat -8,92 %
    3 Monate +0,36 %
    1 Jahr +44,58 %
    Stand: 23.10.2026, 15:00 Uhr

    Die Aktie von SAF-HOLLAND erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,90 %, über 10 Jahre bei 5,99 %.

    Informationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

    Es gibt 45 Mio. SAF-HOLLAND Aktien. Damit ist das Unternehmen 941,93 Mio.EUR € wert.

    SAF-HOLLAND Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAF-HOLLAND Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAF-HOLLAND Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SAF-HOLLAND

    -7,53 %
    -6,53 %
    -9,19 %
    +1,22 %
    +45,92 %
    +73,35 %
    +75,55 %
    +67,49 %
    -27,68 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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