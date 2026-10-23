Bei hohem Handelsumsatz gerät SAF-HOLLAND unter Druck

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SAF-HOLLAND in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,36 % bestehen.

Der Handelsumsatz bei SAF-HOLLAND erreicht bereits das 2,2-Fache des gesamten Vortags. Die Aktie dreht dabei deutlich ins Minus, nachdem sie im Tagesverlauf noch um 1,14 % zugelegt hat. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAF-HOLLAND eine positive Entwicklung von +35,48 % erlebt.

Während SAF-HOLLAND deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,59 %. Damit gehört SAF-HOLLAND heute zu den auffälligeren Werten.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um knapp 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Sebastian Ubert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. …

SAF-HOLLAND Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,70 % 1 Monat -8,92 % 3 Monate +0,36 % 1 Jahr +44,58 %

Stand: 23.10.2026, 15:00 Uhr

Die Aktie von SAF-HOLLAND erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,90 %, über 10 Jahre bei 5,99 %.

Informationen zur SAF-HOLLAND Aktie

SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

Es gibt 45 Mio. SAF-HOLLAND Aktien. Damit ist das Unternehmen 941,93 Mio.EUR € wert.

SAF-HOLLAND Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAF-HOLLAND Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAF-HOLLAND Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.