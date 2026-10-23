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    Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks bei privaten Banken auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft bundesweite Warnstreiks bei Privatbanken aus
    • Arbeitgeber boten nichts an, Verdi erhöht den Druck
    • Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn plus 300 Euro
    Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks bei privaten Banken auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für rund 150.000 Beschäftigte bei privaten Banken ruft Verdi zu ersten bundesweiten Warnstreiks auf. Damit erhöhe man den Druck vor der zweiten Runde am 2. November, nachdem die Arbeitgeber zum Auftakt Anfang Oktober kein Angebot vorgelegt hatten, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit.

    "Bei den Gewinnen wird geliefert, beim Gehalt bleiben die Banken ihren Beschäftigten ein Angebot schuldig", sagte Verhandlungsführer Jan Duscheck. "Wer aber täglich zum Erfolg der Branche beiträgt, erwartet zu Recht eine faire Beteiligung." In Hamburg etwa ruft die Gewerkschaft am Montag zu ganztägigen Warnstreiks auf, unter anderem in den Filialen von Deutsche Bank , Unicredit und Commerzbank . Weitere Aktionen in der kommenden Woche sollen regional bekanntgegeben werden.

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    Die Arbeitgeber lehnten die Forderungen als überhöht ab. Man erwarte, dass der Warnstreik überschaubar bleibe und "keine spürbaren Auswirkungen im Bankenbetrieb" habe, sagte Carsten Rogge-Strang, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands AGV Banken, der Nachrichtenagentur dpa. Ob man ein Gehaltsangebot vorlege, hänge auch von der Verhandlungsbereitschaft von Verdi ab. Der Katalog der Forderungen müsse deutlich "verschlankt werden".

    Sechs Prozent mehr Geld gefordert

    Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt sowie monatlich 300 Euro mehr für Nachwuchskräfte bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Gehaltssteigerungen sollen auch auf übertariflich und außertariflich bezahlte Beschäftigte übertragen werden, so die Gewerkschaft, die auf hohe Gewinne der Bankenbranche und gestiegene Lebenshaltungskosten verweist. Die Arbeitgeber hätten es in der Hand, mit einem ernsthaften Angebot den Weg für einen guten Tarifabschluss freizumachen.

    Zum Gesprächsauftakt im Oktober hatten die Arbeitgeber einige Forderungen pauschal abgelehnt. Man sei nicht bereit, über verschärfte Kündigungsschutzregeln zu verhandeln. Auch für Transformationsprozesse bräuchten die Unternehmen keine tarifliche Nachhilfe.

    Verdi will neben Gehaltserhöhungen den Einsatz Künstlicher Intelligenz regeln und fordert verbindliche Vereinbarungen zu Beschäftigungsschutz, Personalplanung und Qualifizierung. Zudem sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Gehaltsbestandteile in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln. Auch das lehnen die Arbeitgeber ab. Die Forderung entspreche einer Arbeitszeitverkürzung von fast 10 Prozent und führe "jede seriöse Personalplanung ad absurdum"./als/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 27,61 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +30,48 %/+55,85 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Commerzbank: Innerhalb eines Monats sei die Aktie etwa 13 Prozent gefallen und habe trotz freundlichem DAX nachgegeben. Einige erwarten wegen möglicher Eurokrisenrisiken weitere Verluste bis etwa 30 Euro; frühere Kurse um 40 Euro gelten als fraglich. Andere verweisen auf die Bewertung mit Blick auf 2027, Aktienrückkäufe und mögliche Gewinnsteigerungen. Die Übernahmepläne der UniCredit und deren regulatorische Genehmigung werden diskutiert, bislang aber nicht als Kurstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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