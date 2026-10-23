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    Nicola Mining stellt Betriebsupdate zur Aufbereitungsanlage Merritt bereit

    Nicola Mining stellt Betriebsupdate zur Aufbereitungsanlage Merritt bereit
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, B.C. / 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, über den aktuellen Stand der Verarbeitungsaktivitäten in seiner Aufbereitungsanlage Merritt[1] sowie über Fortschritte bei seinen auf Edelmetalle ausgerichteten Betriebsaktivitäten zu informieren.

     

    Red Eye Resources Ltd. („Red Eye“): Das Unternehmen hat die Verarbeitung des Materials, das aus den Halden von Red Eye bezogen wurde, im September abgeschlossen und wartet nun auf die Ergebnisse der Konzentratanalyse vor dem Verkauf. Wie am 17. August 2026 bekannt gegeben wurde, haben Nicola und Red Eye eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für die Erzverarbeitung abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der entsprechende Umsatz vorbehaltlich der endgültigen Analyseergebnisse, von Verkäufen und der einschlägigen Bedingungen für die Umsatzrealisierung im vierten Quartal 2026 erfasst werden wird.

     

     

    Goldprojekt Dominion („Dominion“): Am 1. Juni 2026 gab Nicola bekannt, dass es sich in der Endphase der Vorbereitungen für die Aufnahme der Gold- und Silbergewinnung bei Dominion, rund 43 Kilometer nordöstlich von Wells und 110 Kilometer südöstlich von Prince George in British Columbia, befunden hatte. Das Unternehmen hat nun mit den Vorbereitungen für den Transport von rund 1.300 Tonnen mineralisiertem Material zur Aufbereitungsanlage Merritt und dessen Verarbeitung begonnen. Während der Minenerschließungs- und Gewinnungsarbeiten wurden weitere gold- und silberhaltige Erzgänge identifiziert. Die Bedeutung dieser Entdeckungen muss noch durch weitere geologische Bewertungs- und Analyseergebnisse bestätigt werden.

     

     

    Blue Lagoon Resources („Blue Lagoon“): Nicola gab am 10. August 2026 bekannt, dass das Unternehmen und Ocean Partners UK Limited („Ocean Partners“) eine Finanzierung in Gesamthöhe von 10,0 Millionen $ zur Unterstützung der Ausweitung der Minenerschließungs- und Produktionsaktivitäten von Blue Lagoon zugesagt hatten. Blue Lagoon treibt die Minenerschließung, Maßnahmen zur Erzgehaltskontrolle (Grade Control) und den Produktionsanlauf weiter voran und sorgt damit für eine zunehmende Verfügbarkeit von Material für die Verarbeitung.

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