Anycubic und Thingiverse geben exklusive Partnerschaft bekannt, um den Zugang zu 3D-Modellen zu erweitern

SHENZHEN, China, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, eine weltweit tätige Marke im Bereich 3D-Druck, gab eine exklusive Partnerschaft mit Thingiverse bekannt, einer der größten Online-Communities für 3D-druckbare Entwürfe. Mit dieser Partnerschaft baut Anycubic sein Ökosystem weiter aus, um den sich wandelnden kreativen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, und bietet vielfältigere Inhalte sowie einen reibungsloseren Weg von der Inspiration bis zum Druck.

Als ersten Schritt erhalten Anycubic-Nutzer durch die Zusammenarbeit Zugang zur Thingiverse-Bibliothek mit mehr als 2 Millionen 3D-Modellen. Ausgewählte Modelle werden für den Mehrfarbendruck angepasst und von Anycubic vom STL- ins 3MF-Format für kompatible Drucker konvertiert. Dies trägt dazu bei, den manuellen Einrichtungsaufwand zu reduzieren und erleichtert es den Nutzern, von der Auswahl eines Modells zur Vorbereitung für den Druck überzugehen.

„In den letzten zehn Jahren hat sich Anycubic darauf konzentriert, den 3D-Druck durch erschwingliche Drucker und Materialien zugänglicher zu machen", sagte James Ouyang, Mitbegründer von Anycubic. „Da der 3D-Druck immer mehr Mainstream-Nutzer erreicht, brauchen die Menschen mehr als nur Hardware. Sie benötigen auch hochwertige Inhalte und einfachere Möglichkeiten, ihre Ideen in gelungene Druckergebnisse umzusetzen. Der Aufbau eines stärker integrierten 3D-Druckerlebnisses ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Strategie, und die Zusammenarbeit mit Thingiverse hilft uns, diesem Ziel einen weiteren Schritt näher zu kommen."

„Anycubic und Thingiverse teilen die Vision, Inhalte, Software und Hardware zu integrieren, um auf offene Weise ein großartiges Nutzererlebnis zu bieten", sagte Romain Kidd, CEO von Thingiverse. „Wir möchten es Besitzern von 3D-Druckern auf der ganzen Welt so einfach wie möglich machen, die von Kreativen auf Thingiverse geteilten Objekte zu nutzen. Im Laufe dieses Projekts werden wir die Anzahl der unterstützten Objekte kontinuierlich erweitern."

Am 17. November 2026 wird der spezielle Bereich für die Zusammenarbeit auf Makeronline offiziell gestartet. Die beiden Unternehmen werden weiterhin zusammenarbeiten, um die Palette der unterstützten Modelle zu erweitern und den 3D-Druck zugänglicher zu machen.

Informationen zu Anycubic

Anycubic wurde 2015 gegründet und entwickelt 3D-Drucklösungen für Endverbraucher, darunter Harz- und FDM-3D-Drucker, Materialien sowie begleitende Software und Content-Dienste. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den 3D-Druck durch seine Drucklösungen und die Benutzererfahrung zugänglicher zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anycubic,

Informationen zu Thingiverse

Thingiverse ist eine Online-Community zum Teilen und Entdecken von 3D-druckbaren Entwürfen. Sie verbindet Designer, Kreative und 3D-Druck-Begeisterte durch eine umfangreiche Bibliothek mit von der Community erstellten Modellen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Thingiverse.

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