RBC stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 1600 auf 1500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Drittquartalszahlen des Luxusgüterkonzerns seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne eine nennenswerte Konjunkturerholung dürfte der Gegenwind in den kommenden Quartalen anhalten. Er schraubte seine Prognosen für das Wachstum aus eigener Kraft etwas nach unten./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 1.244EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.



