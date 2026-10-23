JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Rückversicherers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität sei sicherlich positiv zu werten. Der Experte befürchtet aber, dass sich unter den Budgets liegende Großschäden dämpfend auf die kommenden Vertragsverlängerungen auswirken werden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 556,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
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