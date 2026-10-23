JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Rückversicherers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität sei sicherlich positiv zu werten. Der Experte befürchtet aber, dass sich unter den Budgets liegende Großschäden dämpfend auf die kommenden Vertragsverlängerungen auswirken werden./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 556,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00 € , was einem Rückgang von -1,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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