JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Umsatz des Bau- und Infrastrukturkonzerns habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei es ein unspektakuläres Quartal gewesen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 106,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
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