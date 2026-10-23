JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Umsatz des Bau- und Infrastrukturkonzerns habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei es ein unspektakuläres Quartal gewesen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:54 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 106,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 139,00 € , was eine Steigerung von +31,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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