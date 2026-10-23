JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster verzeichne eine Geschäftsbeschleunigung und sei attraktiv bewertet, titelte Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 Prozent in den nächsten zwei Jahren aus./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 7,32EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,80
Kursziel alt: 13,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,80
Kursziel alt: 13,80
Währung: EUR
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