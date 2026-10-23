JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster verzeichne eine Geschäftsbeschleunigung und sei attraktiv bewertet, titelte Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 Prozent in den nächsten zwei Jahren aus./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 7,32EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,80

Kursziel alt: 13,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,80 € , was eine Steigerung von +86,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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