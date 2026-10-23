JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers habe seine Prognose um zehn Prozent übertroffen, die Konsensschätzung hingegen um lediglich 1 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 27,65EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.