BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes nach einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen von 1750 auf 1480 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um dem anhaltenden Druck in den volumenstarken Geschäftsbereichen und in China Rechnung zu tragen, habe er seine Prognosen für den Luxusgüterkonzern reduziert, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der aktuelle Gegenwind sollte bis 2027 anhalten, wobei einige Selbsthilfemaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte Wirkung zeigen dürften./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 1.244EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1480

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

