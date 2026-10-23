RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Qaurtalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem Umsatz sowie mit der Auftragsentwicklung bei Lastwagen enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) aber ein wenig positiv überrascht, schrieb Nick Housden am Freitag. Er wertete die Aussagen insgesamt negativ./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 27,65EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.



