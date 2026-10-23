JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Das Engagement des Versicherers in den unter Druck stehenden französischen Staatsanleihen erscheine beruhigend überschaubar und sei geringer, als die jüngsten Kursschwankungen vermuten ließen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein größeres Risiko sei hingegen das Engagement
im Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
im Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 41,29EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,50
Kursziel alt: 52,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,50
Kursziel alt: 52,50
Währung: EUR
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