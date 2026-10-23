JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Das Engagement des Versicherers in den unter Druck stehenden französischen Staatsanleihen erscheine beruhigend überschaubar und sei geringer, als die jüngsten Kursschwankungen vermuten ließen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein größeres Risiko sei hingegen das Engagementim Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 41,29EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,50

Kursziel alt: 52,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,50 € , was eine Steigerung von +24,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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