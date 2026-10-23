BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1660 auf 1570 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Viktoria Petrova am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Abseits des Berichts sieht sie aber Chancen auf eine "ferrari-eske Erholung". Zumindest sieht sie gewisse Parallelen zum Luxusautobauer im Vorjahr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 1.245EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1570
Kursziel alt: 1660
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1570
Kursziel alt: 1660
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte