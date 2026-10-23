BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1660 auf 1570 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Viktoria Petrova am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Abseits des Berichts sieht sie aber Chancen auf eine "ferrari-eske Erholung". Zumindest sieht sie gewisse Parallelen zum Luxusautobauer im Vorjahr./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 1.245EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Viktoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1570

Kursziel alt: 1660

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

