DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BARCLAYS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Die Bank habe vor Risikovorsorge schwächer als erwartet abgeschnitten, was in erster Linie auf die geringer als erwartet ausgefallenen Erträge im Investmentbanking zurückzuführen sei, schrieb Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 4,804EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.