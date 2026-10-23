BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3100 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe erwartungsgemäß abgeliefert, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach den Zahlen. Auch nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien sieht er weiteres Potenzial./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 36,38EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.