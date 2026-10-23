BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfreulich übertroffen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. In der LPS-Sparte Lab Products & Services profitiere der Konzern vom Trend zu KI-gestützter Medikamentenforschung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 276,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

