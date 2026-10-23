DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hermes auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1920 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sprach er von einer durchwachsenen Performance des Luxusgüterkonzerns. Das Ledergeschäft habe die Schwäche bei Nicht-Leder-Produkten in den Schatten gestellt./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 1.245EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1920

Kursziel alt: 1920

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

